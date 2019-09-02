Футбольный клуб «Крылья Советов» подписал защитника «Бенфики» Виталия Лысцова.
Контракт рассчитан на три года. Детали соглашения не уточняются, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник Виталий Лысцов - игрок "Крыльев Советов"— ПФК Крылья Советов (@fckssamara)
https://t.co/suTK9r2sxI September 2, 2019
За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча. На его счету 60 встреч в составе «Бенфики Б», в которых он забил три гола.
По итогам восьми туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице. В активе команды семь очков.
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