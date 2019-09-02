https://static.news.ru/photo/505ead44-cd92-11e9-b819-fa163e074e61_660.jpg Виталий Лысцов (справа) Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Футбольный клуб «Крылья Советов» подписал защитника «Бенфики» Виталия Лысцова.

Контракт рассчитан на три года. Детали соглашения не уточняются, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник Виталий Лысцов - игрок "Крыльев Советов" https://t.co/suTK9r2sxI — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 2, 2019

За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча. На его счету 60 встреч в составе «Бенфики Б», в которых он забил три гола.

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице. В активе команды семь очков.

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