https://static.news.ru/photo/68a07c14-e1f8-11e9-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Самарские «Крылья Советов» победили «Тамбов» со счётом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча состоялась 28 сентября в Самаре. На 73-й минуте гол забил Александр Соболев, на 74-й — Максим Канунников.

По итогам тура «Крылья» набрали 11 очков и расположились на десятом месте, «Тамбов» с 8 баллами — последний.

Ранее News.ru писал, что в 1/16 финала Кубка России — первой стадии, в которой принимают участие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), — сошли с турнирной дистанции сразу шесть представителей элитного дивизиона.