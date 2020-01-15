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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что основная задача на первом сборе — подтянуть физическую форму и технику игроков команды.

Работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку. Если мы хотим, чтобы команда пробежала только два километра, она пробежит столько. В игре это нельзя контролировать, — сказал Тедеско в интервью пресс-службе...