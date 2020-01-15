Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» отправился на зимний тренировочный сбор в турецкий Белек.
Тренерский штаб Миодрага Божовича взял с собой 25 футболистов, которые начнут подготовку к весенней части сезона, сообщает пресс-служба клуба.
В списке футболистов, которые отправились в Турцию, отсутствует нападающий Александр Соболев. Футболист является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей в осенней части чемпионата России.
Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды. Клуб выбирает между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
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