«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью по красным карточкам

https://static.news.ru/photo/dda5ca22-be1c-11ea-a776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Обе команды отличились удалениями: на 25-минуте матча красную карточку получил защитник «Крыльев» Владимир Полуяхтов. На 55-й минуте футболист ростовской команды Даниил Ведерников был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку.

На данный момент «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка. «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка.

В других матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, а «Тамбов» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:2.