https://static.news.ru/photo/1a20d1d0-cb58-11e9-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

В первом матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» голов не забили — ничья 0:0.

На 89-й минуте лучший бомбардир чемпионата нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отправил мяч в ворота голкипера гостей Игоря Лещука, однако взятие ворот не было засчитано, поскольку форвард находился в положении вне игры.

Волжане, впервые в нынешнем чемпионате разделившие очки с соперником, набрали после восьми матчей 7 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. У «Динамо», сохранившего за собой 11-ю строчку в таблице, стало 9 очков.

В субботу, 31 августа, тур продолжится матчами «Уфа» — «Оренбург», «Рубин» (Казань) — «Сочи», «Локомотив» (Москва) — «Ростов», «Ахмат» (Грозный) — «Тамбов». В первый день сентября сыграют «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар», «Арсенал» (Тула) — ЦСКА, «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

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