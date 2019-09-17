https://static.news.ru/photo/2511f8ee-d927-11e9-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mamaev17/Global Look Press

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» хотел бы видеть Павла Мамаева в составе своей команды. Известного полузащитника, недавно вышедшего на свободу, считают там хорошим футболистом.

Конечно, мы бы хотели видеть Мамаева в своей команде. Хороший, сильный футболист, — заявил РИА Новости гендиректор клуба Виталий Шашков.

Как писал News.ru, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Они отбывали наказание в колонии Белгородской области за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.