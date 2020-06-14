«Крылья Советов» и «Рубин» провели второй товарищеский матч за неделю

https://static.news.ru/photo/ec8babe4-ae25-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» и казанский «Рубин» провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Игра проходила в закрытом режиме. Отмечается, что обе команды не смогли реализовать пенальти. В самарской команде команде мяч забил Никита Чернов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Крыльев Советов».

После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.