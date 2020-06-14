«Крылья Советов» и «Рубин» провели второй товарищеский матч за неделю

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» и казанский «Рубин» провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Игра проходила в закрытом режиме. Отмечается, что обе команды не смогли реализовать пенальти. В самарской команде команде мяч забил Никита Чернов,
После 22 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.
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