https://static.news.ru/photo/52fe4696-c8b9-11e9-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIOTR KUCZA/imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк поделился мнением об уходе из команды Игоря Денисова и завершении им профессиональной карьеры.

Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский! На тренировках он выглядел здоровым и крепким, так что вполне мог ещё поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение, — цитирует Крыховяка «Чемпионат» .

35-летний Денисов принял решение завершить футбольную карьеру в конце мая 2019 года. Последним клубом на его профессиональном поприще стал московский «Локомотив», за который он провёл последние три сезона. В составе «железнодорожников» хавбек выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дважды поднимал над головой Кубок России. Кроме того, Денисов выступал за такие клубы, как петербургский «Зенит», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее News.ru сообщал о ничейном результате «Локомотива» и «Краснодара» в центральном матче седьмого тура чемпионата России.