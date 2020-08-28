Крыховяк пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/b83b4786-eabc-11ea-ae48-fa163e074e61_660.jpg Гжегож Крыховяк Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Хорватский защитник Ведран Чорлука выйдет в стартовом составе московского «Локомотива» в матче с «Зенитом», а польский легионер Гжегож Крыховяк игру пропустит.

Состав команды представила пресс-служба «железнодорожников». У Крыховяка выявлено воспаление икроножной мышцы, которое не даст ему сыграть против «сине-бело-голубых». Чорлука получил повреждение в игре пятого тура РПЛ с «Ахматом» и был заменён в перерыве, однако к настоящему времени восстановился.

Состав «Локомотива» полностью выглядит следующим образом: Маринато Гильерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Фёдор Смолов, Франсуа Камано.

Игра пройдёт в Москве на «РЖД Арене» и начнётся в 16:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» согласовал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» (Бергамо) за €14,5 млн.