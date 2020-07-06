Крупнейший контракт в истории спорта подписал американский футболист

https://static.news.ru/photo/0d22150c-c026-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Патрик Махоумс Фото: William Purnell/Icon Sportswire

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити» 24-летний Патрик Махоумс подписал новый контракт с клубом, согласно которому он заработает за 10 лет $503 млн.

Соглашение вступит в силу в 2022 году и это станет самым крупным контрактом в истории профессионального спорта, пишет издание ESPN. «Канзас» заключил контракт с квотербеком в 2017 году, клуб выбрал его на драфте под 10-м номером.

В мире спорта рекорд по сумме заключенного контракта принадлежал бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году он подписал 12-летний контракт на сумму $ 430 млн.

Махоумс в минувшем сезоне «Канзас-Сити» впервые с 1970 года стал чемпионом NFL, выиграв Супербоул, а его признали самым ценным игроком.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи национальной сборной по футболу из-за разрешения игрокам не вставать во время исполнения гимна страны. Совет директоров футбольной федерации US Soccer снял с игроков обязательство вставать во время звучания гимна, чтобы те могли вставать на одно колено в знак протеста, писалNEWS.ru.