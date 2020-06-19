Крупин: честь, порядочность и совесть ‑ это не про «Сочи»

https://static.news.ru/photo/bfabb22e-b242-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Крупин Фото: Пресс-служба ФК Ростов/fc-rostov.ru

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Владимир Крупин раскритиковал «Сочи» за их позицию по матчу 23-го тура Российское премьер-лиги (РПЛ).

Слежу и переживаю за ситуацию, как любой болельщик. Руководство «Сочи» повело себя неправильно. Это однозначно, на мой взгляд. Честь, порядочность и совесть — это не про «Сочи», — цитируют Крупина РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин. В связи с этим было принято решение, что на игру выйдут игроки молодёжного состава, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения.