Кроос рассказал, как Анчелотти сознался в обмане футболистов «Реала» Кроос: Анчелотти обманул игроков «Реала» ради победы

Полузащитник футбольной команды «Реала» Тони Кроос заявил, что главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти обманул игроков, сообщило издание COPE. По словам футболиста, так наставник мотивировал команду.

Анчелотти сказал нам на прошлой неделе, перед матчем с «Мальоркой»: «Если мы выиграем, то станем чемпионами», — заявил Кроос.

Футболист добавил, что победить было трудно. Однако после игры Анчелотти признался игрокам, что соврал, и в случае победы на следующей неделе «все будет кончено».

Ранее в ходе домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании, состоявшегося на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 3:2. У победителей мячи в ворота соперников забили Винисиус (18-я минута, с пенальти), Лукас Васкес (73) и Джуд Беллингем (90+1).

У проигравших голами отличились Андреас Кристенсен (6) и Фермин Лопес (69). В первом круге чемпионата Испании «Реал» уже выигрывал у соперника на выезде (2:1), а также в финале суперкубка страны (4:1).

Сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 81 очко. «Барселона» занимает второе место с 70 очками. В следующем туре «Реал» 26 апреля встретится на выезде с «Реал Сосьедадом», «Барселона» 29 апреля примет «Валенсию».