Кристиан Рамирес назвал причины несостоявшегося перехода в «Монако»

https://static.news.ru/photo/15b42f94-6b6f-11eb-b4ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему не рассмотрел предложение французского «Монако».

Это довольно личная история. Все предложения шли через моего агента. У него и представителей клуба был разговор на этот счёт. Я, в свою очередь, предпочитаю оставаться немного на стороне в подобных переговорах, потому что мне важно быть сконцентрированным на футболе на все сто процентов. Могу сказать одно: каждая появившаяся возможность будет проанализирована. Что касается ситуации с «Монако», то я не был особо взволнован этим предложением. Мне показалось логичным остаться в России, — сказал Рамирес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Кристиан Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года. В составе «быков» стал бронзовым призёром чемпионата России 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, за счёт чего команда Мурада Мусаева может одолеть «Динамо» (Загреб) в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы.