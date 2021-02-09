Кристиан Рамирес: мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо» (Загреб)

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, за счёт чего команда Мурада Мусаева может одолеть «Динамо» (Загреб) в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы.
Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии. У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет, — сказал Рамирес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
В рамках группового этапа Лиги Европы ЦСКА провёл две встречи с «Динамо» (Загреб). Первый матч завершился со счётом 0:0, второй — 3:1 в пользу хорватской команды.
Матч «Краснодар» — «Динамо» (Загреб) состоится 18 февраля. Начало встречи в 20:55.
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