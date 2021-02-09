Кристиан Рамирес: мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо» (Загреб)

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Клубы белорусской футбольной Высшей лиги продолжают подготовку к новому сезону. В Жодино прошёл традиционный предсезонный товарищеский турнир «Белазовец», в котором в числе прочих команд принял участие гродненский «Неман». Внимание болельщиков привлекло появление в составе «жёлто-зелёных» игрока, значившегося в протоколах как В. В. Путин.

Речь идёт об украинском полузащитнике Викторе Путине, который приехал в Гродно на просмотр. На «Белазовце-2021» он сыграл в двух матчах из трёх, проведя на поле в общей сложности 57 минут...