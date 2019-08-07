https://static.news.ru/photo/e1937d7e-b92b-11e9-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» сделал московскому ЦСКА улучшенное предложение по нападающему сборной России Фёдору Чалову.

Как утверждает Sky Sports, англичане готовы заплатить за 21-летнего форварда €25 млн, повысив таким образом первоначальную сумму сразу на €10 млн.

Ранее ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Чалову, в котором был лично заинтересован главный тренер команды Рой Ходжсон​. К россиянину также проявляют интерес «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

21-летний форвард является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

Агент Чалова Шандор Варга рассказал, перейдёт ли его подопечный в клуб Английской премьер-лиги, писал News.ru.