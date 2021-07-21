Криштиану Роналду рассказал о самом сложном моменте в карьере

Нападающий сборной Португалии и футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду рассказал о своём самом сложном моменте в спортивной карьере. Он вспомнил, как прощался с семьёй, когда пришлось переезжать в академию «Спортинга» в Лиссабон в 1997 году, передаёт Besoccer.

Они (члены семьи. — NEWS.ru) были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слёзы. Я пошёл на посадку в самолёт с этим образом перед глазами. Я тоже плакал, — признался Роналду.

После того как в СМИ появилась информация об отказе нападающего подписывать новый контракт с итальянским коллективом, срок которого истекает в 2022 году, мать футболиста Долореш Авейру пообещала фанатам «Спортинга» уговорить сына однажды вернуться в клуб, где он проделывал первые шаги в своей карьере.

Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год. Затем перебрался в Английскую премьер-лигу. За «Манчестер Юнайтед» Роналду играл с 2003-го по 2009-й. В составе «красных дьяволов» футболист провёл 196 матчей во всех турнирах и забил 84 гола. Футбольную карьеру он продолжил в мадридском «Реале», где забил 311 мячей в 292 играх.

Ранее форвард поблагодарил бывшего иранского футболиста Али Даеи за поздравления после повторения мирового рекорда по голам в национальной команде.