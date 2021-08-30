Португальский форвард Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» двухлетний контракт. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Футболист перешёл в английский клуб из туринского «Ювентуса».

Криштиан дома, — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Контракт с Роналду рассчитан до 2023 года.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего футболиста, с приходом Роналду «красные дьяволы» могут рассчитывать на большие успехи.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.