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Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» двухлетний контракт

11:47, 31 августа 2021
Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» двухлетний контракт Криштиану Роналду Фото: Andrea Bressanutti/LaPresse/Global Look Press
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Португальский форвард Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» двухлетний контракт. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Футболист перешёл в английский клуб из туринского «Ювентуса».

Криштиан дома, — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Контракт с Роналду рассчитан до 2023 года.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего футболиста, с приходом Роналду «красные дьяволы» могут рассчитывать на большие успехи.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.

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