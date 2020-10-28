Криштиану Роналду назвал ПЦР-тест на COVID-19 полной ерундой

https://static.news.ru/photo/244b8032-1923-11eb-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», назвал ПЦР-тестирование на коронавирус полной ерундой.

Чувствую себя хорошо и здоровым. «Ювентус», вперёд! ПЦР-тесты — это полная ерунда, — написал он в своём Instagram.

О том, что Роналду заразился коронавирусом, стало известно 13 октября, тогда он сдал первый положительный тест на COVID-19, писал NEWS.ru. Диагноз подтвердился и при повторном тесте 22 октября.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинял Роналду в несоблюдении карантина, когда о диагнозе футболиста ещё не было известно.