Криштиану Роналду назвал ПЦР-тест на COVID-19 полной ерундой

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», назвал ПЦР-тестирование на коронавирус полной ерундой.
Чувствую себя хорошо и здоровым. «Ювентус», вперёд! ПЦР-тесты — это полная ерунда, — написал он в своём Instagram.
О том, что Роналду заразился коронавирусом, стало известно 13 октября, тогда он сдал первый положительный тест на COVID-19, писал NEWS.ru. Диагноз подтвердился и при повторном тесте 22 октября.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинял Роналду в несоблюдении карантина, когда о диагнозе футболиста ещё не было известно.