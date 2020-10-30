Криштиану Роналду излечился от коронавирусной инфекции

35-летний португальский футболист итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Тест футболиста показал отрицательный результат. Спортсмен выйдет из режима самоизоляции.
Роналду болел коронавирусом 19 дней. О его заболевании стало известно 13 октября. Спортсмен находился на карантине в Турине, поскольку в Италии в отличие от Португалии на изоляции нужно находиться 10, а не 14 дней. Футболист надеялся излечиться к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной», но ему это не удалось.
Ранее португальский спортсмен назвал ПЦР-тестирование на коронавирус полной ерундой.
Как писал NEWS.ru, защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес заразился COVID-19 и не смог принять участие в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Теллес находится на больничном уже по крайней мере пять дней. Он также пропустил матч против «Челси», который в рамках Лиги чемпионов состоялся 24 октября.