Криштиану Роналду излечился от коронавирусной инфекции

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Перед матчем 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА тульский «Арсенал» оповещал, что у трёх человек в расположении команды по итогам тестирования на коронавирус были выявлены сомнительные результаты. В пресс-службе РПЛ сообщили, как дела с распространением COVID-19 обстоят в стане туляков в настоящий момент.

Представители лиги напомнили, что после выявления сомнительных результатов лица, получившие такие тесты, были немедленно изолированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их анализы отправлены в органы Роспотребнадзора. Игроки, которые заразились...