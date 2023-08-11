Криштиану Роналду грозит арест за христианский жест после гола Перекрестившегося после гола Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, могут арестовать за то, что он перекрестился после забитого гола в ворота иракского ФК «Аль‑Шорта» в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов, пишет «Москва 24». В королевстве нельзя показывать какие-либо символы и жесты, связанные с христианством. За их публичный показ может грозить арест за стремление обратить других в свою веру.

9 августа «Аль-Наср» обыграл «Аль-Шорта» со счетом 1:0. Роналду забил победный мяч с пенальти на 75-й минуте. Во время празднования гола он перекрестился перед тем, как подбежать к трибуне с фанатами со своим привычным криком «Сиууу». Спортсмен рискует получить как минимум одно предупреждение от топ-менеджмента клуба, отмечает издание.

10 октября 2011 года в Саудовской Аравии был арестован колумбийский футболист Хуан Пабло Пино. Спортсмена обвинили в том, что он появился в торговом центре с татуировкой с изображением Иисуса, видневшейся из под рубашки.

Ранее сообщалось, что Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Доход футболиста составил $136 млн. На футбольном поле Роналду заработал только $46 млн, еще $90 млн он получил за его пределами.

Второе место в списке занял извечный соперник Роналду, аргентинец Лионель Месси, чей доход за год составил $130 млн. Замкнул тройку самых богатых спортсменов французский футболист Килиан Мбаппе с доходом $120 млн.