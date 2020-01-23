В России трансферное окно только-только открылось, но большинство команд уже успели совершить манипуляции с составом. Кто-то проводит чистку рядов, избавляясь от тех, кто не получает должную игровую практику, кто-то, наоборот, укрепляет состав, чтобы весной быть более боеспособной единицей. NEWS.ru представляет самые заметные переходы зимы.

Дмитрий Скопинцев, защитник

Из «Краснодара» в «Динамо»

Скопинцев так и не смог стать своим в стане «быков». В текущем сезоне РПЛ на его счету всего пять матчей и один забитый гол. Это очень скромно, зная, что Дмитрий может показывать более высокие результаты — как было, к примеру, в «Ростове». Переход в «Динамо» — это шаг не только к возвращению в родной коллектив (Скопинцев воспитанник «бело-голубых» — прим. NEWS.ru), но и к перезапуску карьеры.

Дмитрий Скопинцев Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Игнатьев, нападающий

Из «Краснодара» в «Рубин»

Один из самых неожиданных переходов зимнего межсезонья. Вроде бы ничего не предвещало того, что Игнатьев покинет Краснодар, но его взял и подписал «Рубин». За солидные для казанцев €7 млн. Слуцкий умеет работать с проблемными ребятами, поэтому Иван попал в нужные руки. Будем надеяться, что весь негатив, о котором писали СМИ, остался в прошлом, и форвард возьмётся за голову и начнёт отдаваться игре в полном объёме.

Максим Осипенко, защитник

Из «Тамбова» в «Ростов»

Ростовчане взяли за хороший пример забирать у «Тамбова» защитников. Сначала на берега Дона переехал Дмитрий Чистяков, теперь же очередь дошла до Максима Осипенко. Тем более, что от услуг Вилюша и Сигурдссона «жёлто-синие» отказались, а это значит, что шансов заиграть у Валерия Карпина у футболиста будет куда больше.

Денис Макаров, полузащитник

Из «Нефтехимика» в «Рубин»

Зимой за хавбека нижнекамцев сражались сразу два клуба премьер-лиги: поделить Макарова пытались ЦСКА с «Рубином». В итоге последний и заполучил одного из лучших футболистов ФНЛ, который в 20 матчах наколотил 11 мячей. Говорят, что трансфер решался на уровне руководства Татарстана, не без участия главного спонсора «Рубина» и «Нефтехимика» — компании ТАИФ.

Денис Макаров rubin-kazan.ru

Илья Шкурин, нападающий

Из «Динамо-Брест» в ЦСКА

«Армейцы» заполучили в свои ряды весьма перспективного нападающего, который при должном отношении к делу вырастет в большого игрока. Шкурину дадут шанс и точно не один, раз ЦСКА отдал в аренду Такуму Нисимуру и не стал выкупать права на Лукаса Сантоса. Плюс очень хотел видеть Шкурина в Москве главный тренер «красно-синих» Виктор Гончаренко, который умеет работать с молодыми.

Егор Сорокин, защитник

Из «Рубина» в «Краснодар»

Один из самых перспективных защитников российского чемпионата, уже получавший вызов в сборную России, весну начнёт в стане «быков». «Краснодар» решил вернуть игрока из аренды, сделав это частью сделки по продаже Игнатьева в «Рубин». Если вспомнить, что у «Краснодара» есть некие трудности с центральными защитника (тот же Спайич пропустит около 9 недель — прим.ред.), то данная сделка выглядит весьма выгодно для команды Мурада Мусаева.

Владимир Ильин, нападающий

Из «Урала» в «Ахмат»

Не самый очевидный кандидат, но Ильин в Екатеринбурге был одной из центральных фигур, проведя 18 матчей в первой части сезона. Да, забил он всего четыре гола, но у «Урала» больше не забивал никто. Переезд в Грозный — это шанс для Ильина попробовать себя в более амбициозной команде.

Владимир Ильин fc-akhmat.ru

Юнес Намли, полузащитник

Из «Краснодара» в «Колорадо Рэпидз»

Колоритный датчанин так и не смог стать в «Краснодаре» своим, проведя за «быков» всего 10 матчей. Ожидалось, что из-за потери Реми Кабелла Намли сможет себя проявить, но он, как и Кайо, с поставленной задачей не справился, больше отмечаясь выходами на замену. Аренда в MLS уж точно пойдёт на пользу как клубу, так и игроку.

Джано Ананидзе, полузащитник

Из «Спартака» в «Анортосис»

Уход Ананидзе из стана «красно-белых» — это как завершение целой эпохи, ведь миниатюрный грузин выступал за основной состав столичной команды аж с 2009 года. Но его «хрустальность» и нестабильность привели к тому, что клуб расторг с ним действующий контракт. На его счету лишь шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, сидеть в «Спартаке-2» или уезжать в «Тамбов» Ананидзе не хотел. В итоге хавбек подписал полугодичное соглашение с кипрским «Анортосисом».

Солтмурад Бакаев, полузащитник

Из «Спартака» в «Рубин»

Москвичи продолжают разбрасываться своими защитниками, на этот раз лишившись одного из братьев Бакаевых. Креативных хавбек переезжает в Казань, где станет одним из основополагающих исполнителей в составе «Рубина». Долгосрочное соглашение говорит о том, что на футболиста рассчитывают не только в этом и следующем сезоне, но и на всём пути возвращения команды на былые высоты. Правда, как говорят, у «Спартака» есть право первоочередного выкупа прав на Бакаева за довольно внушительную сумму.