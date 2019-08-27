Центральный матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также «Локомотивом» и «Ростовом» пройдёт с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом проинформировала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Ростов» и «Локомотив» встретятся 31 августа, а «Спартак» и «Зенит» — 1 сентября. На эти матчи назначены судейские бригады во главе с Сергеем Лапочкиным из Петербурга и Виталием Мешковым из...