«Краснодар» проиграл в Загребе и выбыл из Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/7199b3de-77b7-11eb-b7cc-96000091f725_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Российский футбол лишился последнего представителя в еврокубках сезона-2020/2021. «Краснодар» с минимальным счётом проиграл в гостях ответный матч Лиги Европы хорватскому «Динамо» из Загреба и выбыл из турнира на стадии 1/16 финала.

Единственный мяч в этой игре был забит нападающим хорватской команды Миславом Оршичем. На 31-й минуте он поразил ворота, которые у кубанцев защищал 19-летний Станислав Агкацев, дебютировавший в основном составе.

В первой игре неделю назад в Краснодаре сильнее также оказались хорватские футболисты (3:2).

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Краснодар» исключил из заявки на вторую половину сезона-2020/2021 чемпионата России голкипера Матвея Сафонова. В клубе указали, что заявка была отозвана для того, чтобы включить Сафонова в другую заявку — в составе «Краснодар-2» на матчи Олимп-ФНЛ. Новая заявка оформлена как «сквозная», она позволит футболисту выступать в обеих лигах.