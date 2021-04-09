«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Гончаренко

https://static.news.ru/photo/2d6f3292-9acb-11eb-b90d-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

ФК «Краснодар» в гостевой встрече 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Отличился на 62-й минуте Горан Чаушич. Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вышел на поле впервые после травмы, пропустив 491 день. «Оружейники» не могли одолеть «Краснодар» с 29 сентября 2017-го (1:0), потерпев поражение во всех шести матчах.

Выезд «Краснодара» стал первым под руководством Виктора Гончаренко, возглавившего команду 6 апреля после ухода из ЦСКА. Он сменил Мурада Мусаева, подавшего в отставку на фоне разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского «Ахмата» (0:5).

Краснодарцы не могут победить на протяжении трёх туров подряд и занимают 10-ю строчку с 34 очками в 25 матчах. «Арсенал» прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на 13-е место с 20 очками.

В следующем туре подопечные Гончаренко примут «Зенит» (Санкт-Петербург), «Арсенал» на день позже сыграет на домашней арене против «Тамбова».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский футбольный клуб «Таврия» одержал победу над «Балканами» со счётом 2:0 в матче 16-го тура группы Б Второй лиги чемпионата страны. Этот успех был посвящён памяти британского принца-консорта Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет.