https://static.news.ru/photo/4af9d78e-1d1a-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCKrasnodar/facebook.com

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях уступил испанскому «Хетафе» со счётом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев голы забили защитник Леандро Кабрера (76-я минута) и нападающие Хорхе Молина (79-я) и Кенеди (86-я). Защитник «Краснодара» Александр Мартынович получил вторую жёлтую карточку за грубую игру на 89-й минуте матча и был удалён с поля.

В другом матче группы С швейцарский «Базель» дома обыграл турецкий «Трабзонспор» — 2:0 (1:0).

Авторами забитых мячей стали Сильвен Видмер (21-я минута) и Валентин Штокер (72-я).

«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, набрав девять очков, и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. Победителем группы С стал швейцарский «Базель» (13), второе место занял «Хетафе» (12), четвёртое — турецкий «Трабзонспор» (1).

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и тоже вылетел из еврокубков, писал NEWS.ru.