«Краснодар» продлил контракт с двумя футболистами

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Рыбчинский рассказал о своих впечатлениях от тренировок нового главного тренера команды Марко Николича.

Позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно, — ответил футболист на вопрос пресс-службы клуба....