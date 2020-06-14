«Краснодар» продлил контракт с двумя футболистами

Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским нападающим Маркусом Бергом и российским вратарём Станиславом Крицюком.
Соглашение с Крицюком продлено до окончания текущего сезона. Новый контракт с Бергом истекает 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба «Краснодара».
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.
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