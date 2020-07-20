Перед выходом на зимнюю паузу «Краснодар» считался одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, но длительный перерыв сильно сказался на команде Мурада Мусаева. «Краснодар», проиграв «Динамо» (0:2) в перенесённом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), упустил вторую строчку в Российской премьер-лиге, которая даёт право прямого участия в групповой стадии Лиги чемпионов. Но и это не всё. За тур до окончания сезона «быки» имеют серьёзные шансы вообще не попасть на главные еврокубковые соревнования. Как «Краснодар» дошёл до такой жизни — рассказывает NEWS.ru .

Неудачное лето

Сергей Галицкий, который благородно принял просьбу «Динамо» перенести матч из-за резкой вспышки коронавируса в московском коллективе в самом начале возобновлённого сезона, сейчас, возможно, самый грустный человек на свете. Вряд ли, идя на жест доброй воли, он допускал мысль, что его команда провалит летний отрезок, а его поступок будет чуть ли не стоить команде Лиги чемпионов. Но действительность такова, что рестарт сезона «быки» провалили. В семи последних турах были одержаны только две победы, одна из которых является технической (в матче против «Оренбурга»). При этом «быки» теряли очки не только в играх против прямых конкурентов («Ростов» — «Краснодар», 1:1; «Краснодар» — «Зенит», 2:4), но и в противостояниях с более слабыми соперниками — не смогли одолеть «Крылья» (0:0), уступили «Рубину» (0:1).

Что же происходит с одним из лидеров чемпионата по итогам первой части сезона?

ФК Краснодар/facebook.com

Кадровая эпидемия

На последней пресс-конференции главный наставник «быков» вскользь упомянул плотный график. Однако в нынешних обстоятельствах такие отсылки совершенно неуместны. Все команды РПЛ находятся сейчас в одинаковых условиях. А у «Краснодара» вообще среди всех претендентов на Лигу чемпионов был самый простой календарь. Поэтому это явно не тот аргумент, который может оправдать серию неудач команды.

Если на что-то и нужно обращать внимание, так это на проблемы «быков» с составом. Травмы уже давно стали неотъемлемой частью «Краснодара», но в этом сезоне коллектив переплюнул самих себя. Трудно вспомнить хотя бы один матч в этом сезоне, к которому команда Мусаева подошла бы в оптимальном составе как на поле, так и на скамейке запасных.

Клуб до сих пор не может оправиться от потери Виктора Классона. Шведский полузащитник, который являлся системообразующим футболистом в «Краснодаре», уже больше года восстанавливается после разрыва «крестов». На достаточно длительный период (с июня по ноябрь) выпадал другой важный футболист — Юрий Газинский, на поле до сих пор не появился ведущий защитник команды Урош Спайич, который зимой сделал плановую операцию на голеностопе. Но не только лидеры команды испытывали трудности со здоровьем. Даже приобретённый прошлым летом дорогостоящий новичок Реми Кабелла, на которого, скорее всего, южане возлагали большие надежды, почти год залечивал «кресты».

Конец сезона, к сожалению для «быков», тоже не стал более удачным. Мало того что весной из обоймы выпал форвард Ари, так ещё чуть ли не каждый матч «Краснодар» теряет ключевых футболистов то из-за небольших повреждений, то из-за дисквалификаций. Например, в важном матче против «Рубина» «Краснодару» не смогли помочь Сергей Петров и Маркус Берг. В прошедшей же игре с «Динамо» на поле не появились Вандерсон, Кайо и Тони Вильена (у первых двух была температура, у последнего — повреждение), а скамейка запасных состояла всего из шести человек — защитник Фьолусон, Шапи и четыре молодых воспитанника.

ФК Краснодар/facebook.com

В таких спартанских условиях Мураду Мусаеву не остаётся другого варианта, как бросать в бой воспитанников. Но как показал матч с «Динамо», не обкатанные в РПЛ футболисты не всегда способны помочь команде.

Правда, бывший полузащитник «Краснодара» Максим Демченко убеждён, что проблема кроется в характере «быков». По его мнению, любой тренер бы хотел, чтобы игроки на протяжении всего чемпионата были здоровы, но так бывает не всегда и не у всех. К тому же за последние годы в команде сумели набрать костяк и в каждое трансферное окно происходят какие-то точечные закупки.

Другое дело, что даже в такой ситуации нынешний состав «Краснодара» неспособен конкурировать с «Зенитом». Если возвращаться к результатам, то я бы сделал акцент на характере. Бывают матчи, моменты, которые требуют проявления характера. В «Краснодаре» же наметилась другая тенденция. Как только дело касается матчей за Лигу чемпионов, у команды что-то не получается. Хотя в целом «Краснодар» выглядит достойно в чемпионате России, — сказал Демченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Не помогают команде и те игроки, которые должны были тащить коллектив в непростой ситуации. Магомед-Шапи Сулейманов является одной из главных звёзд состава и любимцем краснодарской публики. И если в прошлом сезоне футболист оправдывал своей игрой приобретённый им статус, то в этом сезоне совсем поник. Повлиял ли на него отъезд товарища Ивана Игнатьева в «Рубин» или он до сих пор переживает из-за того, что не является футболистом основного состава на постоянной основе, непонятно. Однако очевидно, что такие настроения футболиста не идут на пользу «быкам». Команда Мусаева давно страдает из-за отсутствия лидера, вожака стаи. У Шапи по всем показателям была возможность занять это почётное звание, но он за эту возможность почему-то не цепляется. А зря.

Шапи — хороший футболист, который способен претендовать на роль игрока основного состава. Но кажется, что есть какие-то факторы извне, которые влияют на него. Те же агенты, которые могут предоставлять ему другие варианты по той причине, что «Краснодар» выделяет мало игрового времени для футболиста. Почему он так мало появляется на поле, это уже вопрос к тренерскому штабу и к руководству. Стоит отметить, что в матчах, где у него было больше обычного игрового времени, он тоже не блистал. Видимо, какие-то проблемы внутри коллектива. Об этом однозначно можно будет говорить, если в среду команда не решит свою основную задачу, — заявил Демченко.

Судьбоносный тур

Последний тур является очень важным для «Краснодара». Подопечные Мусаева должны одолеть «Ахмат» у себя дома. В любой другой ситуации мы бы сказали, что исход в этом противостоянии предопределён. Однако нынешняя серия неудач «Краснодара» с несильными соперниками оставляет вопрос с путёвкой в Лигу чемпионов открытым. Даже ничья не устроит «быков». В случае победы над «Тамбовом» ЦСКА с лучшей серией личных встреч отправится в главный еврокубковый турнир.