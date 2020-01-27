https://static.news.ru/photo/8f3864ee-4112-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Краснодар/facebook.com

Футбольный клуб «Краснодар» отменил контрольный матч с китайской командой «Ухань Чжоэр», который должен быть пройти в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

«Краснодар» должен был сыграть с китайским клубом 10 февраля. В новом расписании краснодарской команды, опубликованном на сайте клуба, матч с «Ухань Чжоэр» отсутствует. «Краснодар» сыграет со шведским «Мальмё», чешской «Викторией» и датским «Мьёйндаленом».

Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса. А Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе женского квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года, писал NEWS.ru.