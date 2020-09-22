«Краснодар» одолел ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/728f5f0e-fd1a-11ea-9e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikos Ververidis/imago-images.de/Global Look Press

Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над греческим ПАОКом в домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра, прошедшая в Краснодаре без зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

Для него всё начиналось плохо. Уже на 7-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев поля. «Краснодар» спас голкипер Матвей Сафонов, отразивший удар с 11-метровой отметки Димитриса Пелкаса. Однако грек позже исправился и всё-таки пробил вратаря российского клуба на 32-й минуте. Отыгрались хозяева ещё до перерыва. На 39-й минуте пенальти реализовал Виктор Классон. Победу же «Краснодару» принёс точный удар Реми Кабеллы на 70-й минуте.

Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния попадёт в групповую стадию Лиги чемпионов. Напрямую в основной турнир по итогам национального чемпионата попали «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва). Никогда прежде на групповой стадии Лиги чемпионов три клуба от России не выступали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал со сверхрезультативного матча: «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» — 7:2 (3:2). Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Виктор Классон. Швед, недавно восстановившийся после тяжёлой травмы, сумел отличиться в премьер-лиге впервые за 481 день. И при этом стал автором двух забитых мячей, а также двух результативных передач.