«Краснодар» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/17c22d4e-2bfb-11eb-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

«Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Через минуту отличился нападающий «Тамбова» Михаил Костюков, однако по итогам просмотра VAR было принято решение об отмене гола по причине офсайда.

На 60-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — был удалён защитник Егор Сорокин. Спустя три минуты судья показал красную карточку защитнику «Тамбова» Вараздату Арояну.

«Краснодар» набрал 21 очко и вышел на 9-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (12) потерпел поражение в трёх матчах подряд и остался на 13-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Тамбова» могут не выйти на матч 17-го тура РПЛ с московским «Спартаком» из-за задержек в выплате зарплаты.

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, футболисты «настроены решительно».