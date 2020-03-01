Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) заявил, что один из сотрудников РФС находится в больнице в Москве, но это не связано с коронавирусом.

Один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы. Его нахождение в стационаре является профилактическим, и речь не идёт о какой-либо вирусной инфекции,...