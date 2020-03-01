Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.
Счёт на 68-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Маркус Берг. На 84-й минуте Ари удвоил преимущество «Краснодара», реализовав пенальти.
На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков. «Уфа» идёт на восьмом месте, набрав 25 очков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1). Также петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче РПЛ (0:0), а «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).
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