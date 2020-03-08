https://static.news.ru/photo/f73e5886-621a-11ea-8e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. «Спартак» идёт десятым, набрав 25 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 21-го тура РПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Эдер.