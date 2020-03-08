Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля.
На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. «Спартак» идёт десятым, набрав 25 очков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 21-го тура РПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Эдер.
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