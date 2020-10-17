«Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/127d3d36-1091-11eb-8991-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В конце первого тайма пенальти в ворота «Рубина» успешно реализовал полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. В начале второго тайма полузащитник Кристоффер Олссон упрочил преимущество, а на 92-ой минуте компенсированного времени встречи третий гол забил форвард Маркус Берг. И лишь на 94-ой минуте за «Рубин» ответил защитник Карл Старфельт, забив единственный гол в ворота хозяев.

Как писал NEWS.ru, в матче 11-го тура РПЛ «железнодорожники» одержали победу над «уфимцами» со счётом 1:0. Провёл единственный гол Гжегож Крыховяк, а новичок «Локомотоива» Зе Луиш проводил его в ворота соперника и стал автором голевой передачи.