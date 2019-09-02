https://static.news.ru/photo/50df8bd0-cd83-11e9-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Краснодар» подписал контракт с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба. Хавбек будет выступать в чемпионате России под 99-м номером.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Фернандеш отыграл 20 матчей, забив в них четыре гола.

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