«Краснодар» подписал контракт с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша.
Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба. Хавбек будет выступать в чемпионате России под 99-м номером.
В прошлом розыгрыше чемпионата России Фернандеш отыграл 20 матчей, забив в них четыре гола.
Ранее News.ru писал, что «Зенит» готов был раскошелиться ради трансфера Миранчуков.
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Официально Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»! Фернандеш @mfernandes1818 перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. 33-летний португальский полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт до окончания сезона. #ДоброПожаловать #BullsFamily #ВпередБыки