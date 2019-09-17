https://static.news.ru/photo/b8c0199c-d948-11e9-899d-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство футбольного клуба «Краснодар» обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продления контракта.

Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря, сообщает Sport24 .

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области, писал News.ru.

Ранее в «Зените» заявили, что готовы дать шанс Кокорину снова заиграть на профессиональном уровне, и продлили контракт с ним до конца сезона.