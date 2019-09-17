Руководство футбольного клуба «Краснодар» обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продления контракта.
Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря, сообщает
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области, писал News.ru.
Ранее в «Зените» заявили, что готовы дать шанс Кокорину снова заиграть на профессиональном уровне, и продлили контракт с ним до конца сезона.