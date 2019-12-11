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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко на шесть матчей (три из них — условно) по итогам встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» (2:3).

Корниленко во время матча толкнул ассистента главного арбитра, за что получил красную карточку. Также он оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС. Помимо этого, самарский клуб оштрафован на 30...