Футбольный клуб «Краснодар» не смог вылететь на матч Лиги Европы против испанского «Хетафе» из краснодарского аэропорта из-за тумана.
Команде пришлось ехать в Анапу, чтобы вылететь в Мадрид оттуда, сообщает пресс-служба клуба.
Во время ожидания перелёта футболисты «Краснодара» провели тренировку на своей базе.
Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной— FCKrasnodar (@FCKrasnodar)
Команда не теряла время в ожидании перелета, и провела тренировку на своей базе.
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Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar)
Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует
#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF December 11, 2019
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.
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