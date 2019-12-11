Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» не смог вылететь на матч Лиги Европы против испанского «Хетафе» из краснодарского аэропорта из-за тумана.

Команде пришлось ехать в Анапу, чтобы вылететь в Мадрид оттуда, сообщает пресс-служба клуба.

Во время ожидания перелёта футболисты «Краснодара» провели тренировку на своей базе.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.

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