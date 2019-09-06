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Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов рассказал, что «Краснодар» не отозвал заявление на расторжение контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Затягивать рассмотрение не будем, — передаёт слова Берёзова Sport24.ru.

Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал News.ru, что при адекватном, нормальном запросе личных условий контракта, Павел Мамаев не очень долго потратит времени на поиск нового клуба.