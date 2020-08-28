«Краснодар» и «Ростов» не выявили победителя в южном дерби

https://static.news.ru/photo/d3536fc4-eb09-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Матч шестого тура Российского премьер-лиги в Краснодаре между одноимённым клубом и «Ростовом» завершился со счетом 1:1. Оба мяча в игре команд из соседних южных регионов страны были забиты после перерыва.

Счёт открыли ростовчане. На 64-й минуте ударом со штрафного отличился Матиас Норманн. Хозяева поля восстановили равновесие в счёте усилиями Маркуса Берга на 72-й минуте.

Главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев уже после финального свистка, который прозвучал после 110-й минуты, был удалён. Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков назван лучшим игроком поединка.

Десять очков, набранных «Ростовом» в шести турах, позволили южной команде подняться на шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» с восемью очками идёт девятым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги в гостях одержал крупную победу над грозненским «Ахматом». Счёт на 11-й минуте открыл Константин Кучаев. Минимальное преимущество гостей сохранялось почти до конца игры. На 88-й минуте Кристиян Бистрович после розыгрыша штрафного забил второй мяч, а ещё через минуту уже прямым ударом со штрафного Никола Влашич установил окончательный счёт — 3:0.