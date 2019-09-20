https://static.news.ru/photo/45aae202-dbcd-11e9-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

ФК «Краснодар» и полузащитник Павел Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Как сообщает пресс-служба «быков», в будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся, — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».

Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Вместе с ними был и их приятель, детский тренер по футболу Александр Протасовицкий. Всем им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев вместе с Протасовицким получили по году и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал News.ru.