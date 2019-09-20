ФК «Краснодар» и полузащитник Павел Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Как сообщает пресс-служба «быков», в будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся, — говорится в сообщении на сайте «Краснодара».
Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Вместе с ними был и их приятель, детский тренер по футболу Александр Протасовицкий. Всем им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев вместе с Протасовицким получили по году и пять месяцев.