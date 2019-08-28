Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы.
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Издание отмечает, что зарплата футболиста в «Краснодаре» составит до 40–50 млн рублей, в Казани он получал 20 млн рублей.
Ранее Сорокин отказался от перехода в «Зенит», так как его не устроили предложенные «сине-бело-голубыми» условия. Футболист также сомневался, что будет получать игровую практику в «Зените», поэтому предпочёл остаться в казанской команде, писал News.ru.