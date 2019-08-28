https://static.news.ru/photo/d6a0f1aa-c969-11e9-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Егор Сорокин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы.

Как сообщает « Бизнес online », руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности. Сумма трансфера составила €4 млн плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.

Издание отмечает, что зарплата футболиста в «Краснодаре» составит до 40–50 млн рублей, в Казани он получал 20 млн рублей.

Ранее Сорокин отказался от перехода в «Зенит», так как его не устроили предложенные «сине-бело-голубыми» условия. Футболист также сомневался, что будет получать игровую практику в «Зените», поэтому предпочёл остаться в казанской команде, писал News.ru.