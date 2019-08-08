https://static.news.ru/photo/340aa622-b9f9-11e9-a589-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar.ru

Перед матчем «Краснодар» — «Порту» в рамках третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов было аннулировано около трёхсот билетов в связи с их перепродажей.

Перед матчем «Краснодар» – «Порту» было аннулировано около трёхсот билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже​. ФК «Краснодар» предупреждал о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. Те, кто приобрёл их, не смог попасть на стадион, — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Кроме того, «Краснодар» предупредил, что продолжит бороться с перекупщиками.

Впредь мы точно так же будем бороться с перекупщиками. Карты болельщиков, замеченные в перепродаже билетов, аннулированы, — добавил клуб.

Встреча с португальским клубом прошла 7 августа и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту».

Футбольный агент Иван Бакулин подвёл итоги первого матча между «быками» и «драконами», писал News.ru.