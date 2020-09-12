«Красно-белую машину» остановил Влашич, Кокорин остался ни с чем

Всем давно известно, что такое «дербидей» между футбольными ЦСКА и «Спартаком» и с какими эмоциями болельщики уходят со стадиона. На этот раз всё оказалось печально: заранее предупреждённые фанаты «красно-белых» были вынуждены добираться до «ВЭБ Арены» без атрибутики, отмалчиваться на сиденьях, игнорируя классические провокации «армейцев» перед стартовым свистком. И вроде бы всё понятно, никто не знает, что бы сулило разрешение прорываться на футбол с «розами». Но выглядел стадион совсем не контрастно. Тем не менее, несмотря на отсутствие полноценной поддержки фанатов, что мы уже привыкли наблюдать, спартаковцы сразу завладели инициативой и заработали опаснейший штрафной на первой минуте. Джордан Ларссон убегал от Вадима Карпова, который сфолил буквально в метре от линии штрафной, за что получил жёлтую. А уже на 11-й минуте Эсекьель Понсе идеально обработал мяч после заброса от Зелимхана Бакаева и правой ногой закинул в верхний угол. Только благодаря этому можно было вычислить болельщиков гостей, а на ВИП-трибуне и вовсе подскочили несколько десятков человек. Как прошло дерби — в материале NEWS.ru.

Очевидно, главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко нужно было срочно что-то менять, и по ходу первого тайма подопечным белорусского специалиста было довольно непросто. Заметно не хватало Игоря Дивеева, который за время двухнедельной паузы получил травму. Но Гончаренко не привыкать — не в первый раз выбывает ключевой игрок. Помимо него восстановлением всё ещё занимаются Кирилл Набабкин и Бруно Фукс. Так что оборона хозяев выглядела как раненый зверь, на чьи больные точки до определённого момента активно надавливал «Спартак». Только к середине первой сорокапятиминутки Хёрдур Магнуссон отомстил гостям за нахальство в начале встречи точным ударом в правый угол после навеса с углового.

А уже в добавленное время команду вывел вперёд лидер ЦСКА Никола Влашич, пробив в левую девятку. Правильно, что ЦСКА пока отказывается продавать такого игрока. Он ещё очень нужен коллективу.

Между двумя голами спартаковцы могли превратить уже несчастную единицу в двойку, если бы не главный арбитр Сергей Карасёв: Лукас Айртон ворвался в штрафную хозяев, врезался в Карпова, который уже однажды допустил ошибку, но судья после проверки системы видеоповторов не поставил пенальти. Теперь остаётся только гадать, что послужило причиной — в моменте была очевидная игра в ногу и, соответственно, стопроцентный одиннадцатиметровый. Но пенять на это нет смысла, Тедеско срочно нужно было возвращать игру, которую «Спартак» показывал в первые 20 минут.

Во время перерыва актив армейцев вёл себя довольно спокойно, что позволило услышать на восточной трибуне слабое «Я, ты, мы „Спартак Москва“». Но всё это прекратилось, когда прозвучал свисток — поддержка армейцев, конечно, была на высоте.

ПФК ЦСКА Москва/twitter.com

Начало второго тайма получилось даже слишком активным на взлёты и падения, а после сразу двух замен Бакаева и Понсе на Александра Кокорина и Александра Соболева атака «красно-белых» стала выглядеть интенсивнее.

Естественно, на дебют Кокорина за «Спартак» не могли не отреагировать болельщики ЦСКА, явно готовившиеся к событию заранее.

«Спартаку» так и не удалось ни сравнять счёт, ни порадовать немногочисленную армию болельщиков, которых лишили элементарного права на ношение своих цветов. Рано радовались. Пока это не похоже на тот самый золотой сезон «красно-белых», а «сбитый лётчик» резко взлетел. Остаётся только порадоваться за Гончаренко и Ко. Особенно после третьего гола в дополнительное время, который оформил Чидера Эджуке в своей дебютной игре.