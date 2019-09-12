Дебют чешского центрального хавбека Алекса Крала в составе «Спартака» получился неудачным: «красно-белые» проиграли на своём поле екатеринбургскому «Уралу» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). После окончания встречи Алекс Крал в общении с журналистами признал свою ошибку в эпизоде со вторым пропущенным голом, а также объяснил, чем отличаются российский и чешский чемпионаты.

— Какие эмоции испытываете после дебютного матча в чемпионате РПЛ?

— Эмоции не самые приятные, потому что мы проиграли. Единственная приятная вещь — болельщики, которые поддерживали нас на протяжении всей встречи. И в следующем матче мы просто обязаны победить ради спартаковских фанатов.

— Второй мяч «Урал» забил, начав быструю контратаку после вашей ошибки в центре поля. Как оцените свою игру в целом и в этом эпизоде?

— Да-да, это была моя ошибка. В том эпизоде я хотел подобрать мяч и попытаться переместить его ближе к чужим воротам, потому что мы наносили мало ударов, да и в целом у нас игра не очень получалась. Однако сопернику удалось перехватить мяч и организовать результативную атаку.

— Ваш приезд в «Спартак» анонсировался как приобретение «красно-белыми» центрального полузащитника оборонительного плана. Но, судя по матчу с «Уралом», вы играете ближе к линии атаки. Какова же ваша оптимальная позиция на поле?

— Мне самому сложно определить своё амплуа. По ходу игры постоянно перемещаюсь в разные участки центральной зоны поля, меняя позицию. Если приходится смещаться чуть левее центральной оси, то необходимо, чтобы второй опорный хавбек держался чуть правее. И функции на поле у центральных полузащитников могут немного отличаться.

spartak.com

— Хотели бы играть роль креативного хавбека в «Спартаке», быть плеймейкером?

— Да, конечно! В матче с «Уралом» именно так я и пытался играть.

— Наверное, это было достаточно тяжело, поскольку вы играли фактически с листа, лишь недавно став игроком «Спартака»?

— Безусловно, было непросто, потому что провёл с командой всего пару тренировок в полном составе: многие игроки разъезжались в свои национальные сборные. На занятиях мы в основном уделяли внимание тактике. Мне понадобится какое-то время, чтобы найти взаимопонимание с ребятами на поле, получше узнать друг друга.

— Уже успели почувствовать разницу между чемпионатом Чехии и РПЛ?

— Да, эта разница сразу бросается в глаза. В вашем чемпионате у игрока больше времени на принятие решений на поле, тогда как в Чехии в порядке вещей более интенсивный прессинг и больше жёстких единоборств. В то же время футболисты в российском чемпионате, на мой взгляд, более сильны в индивидуальном плане, нежели в чешской лиге.