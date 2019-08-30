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«Спартак-Москва» и пражская «Славия» договорились о переходе в российский клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех успешно прошёл медосмотр и подписал с красно-белыми пятилетний контракт.

Он начинал заниматься футболом в Брно, а в 13 лет перешёл в академию «Славии», где обучался до 2017 года, после чего стал игроком «Теплице».

Успешно проявив себя за полтора сезона на взрослом уровне, в январе нынешнего года Крал вернулся в «Славию», в составе которой стал чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны. На днях он помог пражским красно-белым пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов через квалификацию, — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

По словам генерального директора ФК «Спартак-Москва» Томаса Цорна, Крал — один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника.

Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. Мы подписали с Кралом 5-летний контракт и связываем с игроком серьёзные планы по развитию клуба, — подчеркнул Цорн.

Ранее News.ru писал, что пражский футбольный клуб «Славия» отказался продавать московскому «Спартаку» полузащитников Томаша Соучека и Алекса Краля. Отказ был связан с участием клуба из Чехии в групповом раунде Лиги чемпионов. «Славия» участвовала в последнем квалификационном раунде и рассчитывала попасть в групповую стадию, что позволило бы получить значительно большую прибыль, чем от продажи игроков.