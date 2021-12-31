Крах Черчесова и камбэк Роналду: главные события года в футболе

2021-й благодаря пандемии коронавируса стал футбольным годом. Был сыгран перенесённый чемпионат Европы, который подарил болельщикам кучу эмоций и пищи для размышлений. Сборная России поменяла тренера, а Роналду и Месси — клубы. Рассказываем подробнее о главных событиях года в футболе.

Перенос кайфа

Главным событием года стал чемпионат Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесён с прошлого лета на нынешнее. Российским болельщикам, к сожалению, он не оставил приятных воспоминаний, однако сам турнир получился очень ярким. Золотые медали абсолютно по делу завоевали итальянцы, которые по ходу турнира вынесли нескольких претендентов на титул, среди которых Бельгия и Испания.

В финале команде некогда работавшего в «Зените» Роберто Манчини противостояли англичане, которые играли на родном «Уэмбли». Однако им не помогли ни домашние стены, ни супербыстрый гол. Итальянцы сравняли счёт во втором тайме, а затем взяли верх над соперником в серии пенальти.

Финал чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Италия Fabio Ferrari/LaPresse/Global Look Press

По традиции Евро подарил несколько команд-сенсаций, среди которых особо стоит отметить дошедших до полуфинала датчан. В восьмёрку сильнейших запрыгнули украинцы, там же достаточно неожиданно оказались и швейцарцы. А вот сборной России сенсацию со знаком «плюс» сотворить не удалось.

Команда Станислава Черчесова смогла одержать натужную победу над аутсайдером группы Финляндией, а также без шансов крупно проиграла Бельгии с Данией. Трёх очков не хватило ни на что, россияне замкнули квартет.

Рокировка по-русски

Провальный Евро стал лебединой песней для Черчесова. После турнира он пытался склонить на свою сторону общественное мнение с помощью пресс-конференции, но сделал только хуже. Болельщики услышали с десяток странных заявлений и окончательно усомнились в адекватности недавнего триумфатора. Спортивное руководство страны решило срочно менять тренера.

После мучительных поисков и переговоров в роли спасителя Отечества был утверждён Валерий Карпин, которому ради работы в сборной пришлось бросить «Ростов». Перед новым наставником россиян стояла сложная задача по выходу на чемпионат мира — 2022, с которой он и смог, и не смог справиться одновременно.

С одной стороны, из семи матчей Карпин выиграл пять, что позволило сборной России досрочно гарантировать себе место в стыках. С другой, задача-максимум по выигрышу группы была провалена из-за поражения в последнем туре от Хорватии. Качество игры россиян в том поединке настолько расстроило Карпина, что он даже задумался об отставке, но потом остыл.

Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Кипра в Санкт-Петербурге Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Теперь в марте Карпину вместе с подопечными предстоит сыграть в стыках против Польши. Если матч сложится удачно, для выхода на чемпионат мира в Катаре придётся обыграть кого-то из пары Швеция — Чехия.

Вне игры

Исторические события в футболе в минувшем году происходили и за пределами поля. Сразу два величайших футболиста последнего десятилетия — Криштиану Роналду и Лионель Месси — поменяли клубы.

Переход португальца в «Манчестер Юнайтед» шокировал чуть меньше. Всё-таки форвард не первый раз меняет клуб, а вот уход аргентинца из «Барселоны» стал настоящей сенсацией. Каталонцы из-за финансовых проблем больше не могли содержать такого футболиста, так что тот отправился к тем, у кого деньги есть, — в парижский ПСЖ.

Роналду адаптировался в новой-старой команде успешнее коллеги, он регулярно забивает, особенно в Лиге чемпионов. А вот у Месси с французским клубом всё сложнее. Прилично играет аргентинец только в главном европейском клубном турнире, а в чемпионате страны выглядит просто отвратительно, забив один мяч в 11 играх.

Лионель Месси Federico Pestellini via imago-images.de/Global Look Press

Однако невнятная игра Месси не помешала ему взять седьмой «Золотой мяч» в карьере, обойдя в споре за титул разрывавшего мировой футбол два года подряд Роберта Левандовски. Это решение многие раскритиковали, однако имя обладателя премии от этого не поменяется.

Внутренний вопрос

В российском чемпионате в 2021-м царила стабильность. Весной титул в третий раз подряд взял «Зенит», он же ушёл лидером на зимний перерыв. Да, «Динамо» всего лишь в двух очках от «сине-бело-голубых», но мало кто сомневается, что петербургский клуб в очередной раз защитит титул.

В Европе, правда, у «Зенита» не всё так безоблачно. Команда заняла третье место в сильной группе Лиги чемпионов с действующим обладателем титула «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». Последних, кстати, российский клуб разгромил дома. На выезде была ничья, что позволило команде Сергея Семака выйти в плей-офф Лиги Европы.

Там же сыграет «Спартак», который сенсационно выиграл свою группу, обойдя «Наполи» и «Лестер». «Локомотив» этот порыв не поддержал, «железнодорожники» в своём квартете стали последними и надежды на еврокубки оставили на следующий сезон.