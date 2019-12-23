Нападающий футбольного клуба «Уфа» Андрей Козлов в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru заявил, что его команда является лучшим место в России для молодых игроков, а также отметил, что уфимцы нацелены на удержание седьмой строчки в турнирной таблице премьер-лиги.

— Как бы вы оценили первую часть сезона для «Уфы»?

— Думаю, что удачно для нас все пока складывается, «Уфа» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Считаю, что мы это заслужили.

— Ожидали ли подобных результатов? Такое вряд ли кто-то мог предполагать перед стартом сезона, ведь команда сильно омолодилась.

— Мы верили в это, боролись за то, чтобы оказаться так высоко. Даже может и выше была возможность подняться. Удалось посрамить скептиков.

— За счёт чего молодые футболисты так быстро прогрессируют в «Уфе»? Мало ведь кто знал Даниила Фомина, а он даже до сборной дорос. А есть еще Гиоргобиани, Голубев и Емельянов.

— Просто парень попал в такую среду, команду, где созданы идеальные условия для молодых футболистов. В него верит тренерский штаб, даёт ему играть. Именно при таком подходе и раскрываются таланты.

— Чувствуете ли себя дядькой-наставником для более молодых одноклубников?

— Конечно чувствую. Очень рад за молодых, если честно. Жалко, что когда я был в их возрасте, то у меня не было таких возможностей, какие сейчас есть у них. Для молодых все двери открыты, полное доверие к ним.

— Довольны ли своей статистикой и тем, сколько времени провели на поле?

— Недоволен конечно же, не так много играл. Рад за молодых, которым дают шанс, но есть горечь от того, что мне не так много времени в первой части сезона удалось провести на поле. Двоякая ситуация получается (улыбается). Значит так сложилась ситуация.

— С Вадимом Евсеевым обсуждали своё положение в команде?

— Я никогда на эту тему с тренерами не разговаривал.

— Но ведь когда есть какие-то проблемы или вопросы, то надо пойти и поговорить с наставником, разве нет?

— Я никогда так не делал (улыбается). Тренер всегда прав, он отвечает за результат. Если «Уфа» идёт на седьмом месте в чемпионате России, то значит Евсеев все делает верно.

— Обид никаких нет?

— Соглашусь с вами. Значит сам где-то недоработал, не смог убедить в том, что меня надо выпустить с первых минут. Буду больше работать на зимних сборах, доказывать на тренировках свою состоятельность.

— Стоит ли ждать в таком случае, что Козлов зимой решится на смену клубной прописки?

— А почему надо чего-то подобного ждать? Не знаю, если честно. Никакого разговора с руководством на эту тему не было.

— Каковы шансы у «Уфы» весной сохранить свои нынешние позиции в чемпионате России?

— Самое главное в этой ситуации то, что «Уфа» сильна командной игрой. Не какие-то исполнители что-то решают, у нас единый коллектив. У нас задача не опуститься ниже седьмого места в премьер-лиге. При должной подготовке во время зимней паузы у нас не должно возникнуть проблем с ее выполнением. Я не привык в премьер-лиге опускаться ниже этого места, поэтому верю, что мы сможем зацепиться за эту строчку.

— То есть молодые ребята, которые пока не отличаются стабильностью, в весенней части сезона не подведут?

— Думаю, что мы сможем достичь поставленной цели.