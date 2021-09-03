Ковидом по футболу: суперматч Бразилия — Аргентина превратился в клоунаду

Матч Бразилии и Аргентины в квалификации чемпионата мира-2022 был суперожидаемым событием. На дуэль Лионеля Месси с Неймаром хотел посмотреть весь футбольный мир, но вместо этого увидел перфоманс, не имеющий отношения к спорту. Рассказываем подробнее о срыве матча.

Прерванный полёт

Недавние финалисты Кубка Америки со стартового свистка активно включились в игру, но вместо демонстрации красивых атак и ярких комбинаций принялись лупить друг друга по ногам. Соперники вряд ли обошлись бы без красных карточек, но матч закончился, не успев начаться.

Уже на седьмой минуте у скамейки аргентинцев начали происходить какие-то странные движения. Там оказалось пару десятков мужчин в штатском, которые очень быстро оказались на поле. На болельщиков эти граждане были совсем не похожи. Остановка длилась бесконечно: футболисты обеих команд вели изнурительные переговоры с непонятными мужчинами в костюмах, а аргентинцы в итоге в полном составе покинули поле.

Позже для продолжения обсуждений на газон возвращался капитан сборной Аргентины Лионель Месси, причем новичок ПСЖ зачем-то надел на себя манишку фотографа. Примерно через час после начала матча игра была окончательно отменена, а бразильцы поделились на две команды и на одной половине провели тренировочный матч. Безумие достигло апогея.

vk.com/pentacampeao

Битва с пандемией

Очень быстро стало понятно, что непрошенные гости на поле — сотрудники бразильской полиции и местной организации типа Роспотребнадзора. Службам поступил сигнал о четырех нарушителях ковидных ограничений в составе сборной Аргентины, но задержать их в отеле они не успели, поэтому заявились прямо на поле. Целью была немедленная депортация из страны провинившихся.

Речь идет о четырёх футболистах Английской премьер-лиги (АПЛ): вратаре Эмилиано Мартинесе и полузащитнике Эмилиано Буэндии из «Астон Виллы», а также хавбеке Джованни Ло Чельсо и защитнике Кристиане Ромеро, представляющих «Тоттенхэм». Бразильская сторона заявила, что указанные игроки на паспортном контроле при въезде в страну обманули пограничников, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время. Хотя все четверо еще неделю назад были в заявках своих клубов на матчи АПЛ.

Бразильцы относят Великобританию к неблагоприятной стране с точки зрения распространения коронавируса, поэтому для прибывающих из Соединённого Королевства предусмотрен обязательный десятидневный карантин. Непонятно, на что рассчитывали вышеупомянутые аргентинские игроки и почему их не «повязали» мгновенно. Но и потом до матча у бразильских правоохранителей была масса времени, чтобы задержать игроков, ведь сборная Аргентины прилетела в Бразилию рано утром 3 сентября. Это в своём заявлении подчеркнула Ассоциация футбола страны.

О ситуации высказалась и Бразильская футбольная конфедерация (CBF). В организации подчеркнули, что удивлены действиями местных борцов с ковидом, которые выбрали для своего перфоманса настолько неподходящее время. Там также отметили, что не занимались доносительством на аргентинских футболистов и очень хотели по-человечески провести важнейший матч. Кстати, все бразильские футболисты клубов АПЛ в сборную не приехали.

Уже через пару часов после официального заявления об отмене матча аргентинцы вылетели на родину. Нарушители также были на борту. Полиция Бразилии сообщила, что не будет возбуждать против них уголовных дел. Спасибо и на этом.

Задачка для ФИФА

Сейчас мяч на стороне Международной федерации футбола (ФИФА). Ей предстоит разобраться во всем безумии, творившемся вокруг матча и вынести решение. Оно может быть совершенно разным. С одной стороны, ковидные протоколы нарушили аргентинцы, поэтому санкции можно применить к ним. С другой, бразильская сторона не смогла обеспечить нормальное проведение официального матча и опозорилась на весь мир. Так что, прежде чем выписывать кому-то «технарь», международным футбольным чиновникам придется крепко подумать. Возможно, справедливым решением станет переигровка.

В южноамериканской зоне квалификации чемпионата мира прошла практически половина отбора. Бразильцы пока идут без потерь: в семи турах они набрали 21 очко и уверенно лидируют. Аргентинцы выступали не столь блестяще: команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью, однако 15 очков хватило для того, чтобы занимать в группе второе место. Идущий третьим Эквадор отстает от аргентинцев на два очка и имеет на один матч больше.

Прямые путевки в Катар получат четыре лучших сборные в южноамериканской зоне. Кажется, поездки на мундиаль бразильцев и аргентинцев могут лишить только дисциплинарные санкции. Хочется надеяться, что этого не случится.