Кот Роналду угодил в ДТП и улетел лечиться на частном самолёте

Домашний питомец форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал под машину в Турине.
Как
Пепе является представителем эксклюзивной бесшёрстной породы, подобных ему особей всего восемь во всём мире. Желающим купить такого кота придётся отдать не менее €3000. В семье Роналду и Родригес Пепе живёт уже два года.
Роналду ранее стал первым человеком, набравшим более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях, передавал NEWS.ru. У 36-летнего форварда 261 млн подписчиков в Instagram, в Facebook — 148 млн, в Twitter — 91 млн.
Роналду пять раз выигрывал приз «Золотой мяч» и столько же — Лигу чемпионов УЕФА, он является действующим чемпионом Европы и победителем Лиги наций. За «Ювентус» португалец выступает с 2018 года.