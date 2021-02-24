Кот Роналду угодил в ДТП и улетел лечиться на частном самолёте

https://static.news.ru/photo/2c1abf4e-76b1-11eb-87bb-96000091f725_660.jpg Фото: georginagio/instagram.com

Домашний питомец форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал под машину в Турине.

Как сообщает Marca, речь идёт о коте по кличке Пепе. Он выжил. Роналду и его девушка Джорджина Родригес оправили кота на лечение в Испанию, причём для перевозки питомца использовали частный самолёт семьи. Пара рассчитывает вернуть кота таким же образом, когда он поправится.

Пепе является представителем эксклюзивной бесшёрстной породы, подобных ему особей всего восемь во всём мире. Желающим купить такого кота придётся отдать не менее €3000. В семье Роналду и Родригес Пепе живёт уже два года.

Роналду ранее стал первым человеком, набравшим более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях, передавал NEWS.ru. У 36-летнего форварда 261 млн подписчиков в Instagram, в Facebook — 148 млн, в Twitter — 91 млн.

Роналду пять раз выигрывал приз «Золотой мяч» и столько же — Лигу чемпионов УЕФА, он является действующим чемпионом Европы и победителем Лиги наций. За «Ювентус» португалец выступает с 2018 года.