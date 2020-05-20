Коста-Рика первой в Америке возобновила футбольный чемпионат

https://static.news.ru/photo/1ad21d42-9a82-11ea-aab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: unafut.com

Коста-Рика первой из стран Северной и Южной Америки объявила о возобновлении чемпионата по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Матчи возобновились 19 мая, они проходят без зрителей. Запасные игроки располагались во время матча на трибунах, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Команды могут делать по пять замен, а футболистам запрещено обниматься во время игры, сообщает Reuters.

Ранее Футбольный союз Словении объявил о возобновлении чемпионата страны по футболу, который был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 5 июня. Матчи будут проходить без зрителей, в полном соответствии с рекомендациями Национального института общественного здоровья, писал NEWS.ru.