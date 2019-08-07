https://static.news.ru/photo/1705611a-b919-11e9-83ed-fa163e074e61_660.jpg Огнен Короман Фото: Огнен Короман/instagram.com

Бывший полузащитник футбольного клуба «Динамо» Огнен Короман сообщил о своём возвращении в московскую команду.

40-летний сербский спортсмен написал под постом в своём Instagram, что станет тренером «сине-белых».

Скоро я вернусь к своему клубу, на этот раз в качестве тренера, — написал он.

Хавбек выступал за «Динамо» в сезоне-2002/03. Последним клубом, за который он играл, стали «Крылья Советов» (с 2011 по 2013 год).

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